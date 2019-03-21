Карантин по бешенству ввели в Боровском районе

21.03.2019 16:06 55

Енотовидную собаку из ДНП «Лесные озера» Боровского района доставили для проверки на бешенство. Лабораторный анализ показал, что животное было больное.

В этой связи постановлением Губернатора в районе был введен карантин по бешенству, сообщил комитет ветеринарии при правительстве калужской области в четверг, 21 марта.

Фото: Pixabay.com