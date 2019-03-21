Мужчина заплатил 400 тысяч долга по алиментам, чтобы избежать тюрьмы

Житель Кировского района задолжал по алиментам более 400 тысяч. Мужчина платил по 100-200 рублей в месяц. Задолженность ежемесячно увеличивалась.
Он не был официально трудоустроен, а его имущество было записано на других лиц, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 21 марта.
Приставы предупредили гражданина, что за неуплату может последовать уголовное наказание. Через несколько дней мужчина самостоятельно явился к приставам и погасил всю задолженность в полном объеме.
Фото: пресс-служба УФССП.
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