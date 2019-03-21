Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Четверг, 21 марта
$ 64.28 0.04
72.94 0.06
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мужчина заплатил 400 тысяч долга по алиментам, чтобы избежать тюрьмы

21.03.2019 15:54 0 83
Мужчина заплатил 400 тысяч долга по алиментам, чтобы избежать тюрьмы

Житель Кировского района задолжал по алиментам более 400 тысяч. Мужчина платил по 100-200 рублей в месяц. Задолженность ежемесячно увеличивалась.

Он не был официально трудоустроен, а его имущество было записано на других лиц, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 21 марта.

Приставы предупредили гражданина, что за неуплату может последовать уголовное наказание. Через несколько дней мужчина самостоятельно явился к приставам и погасил всю задолженность в полном объеме.

Фото: пресс-служба УФССП.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Карантин по бешенству ввели в Боровском районе 21.03.2019 16:06

Люди пострадали при пожаре под Сухиничами 21.03.2019 15:45

Заключенный отравился наркотиками в колонии 21.03.2019 15:36

Мужчина продал за 40 тысяч «лечебное» постельное белье деревенской жительнице 21.03.2019 15:19

Заключенный повредил имущество колонии на 7 тысяч рублей 21.03.2019 11:31

39 работникам швейной фабрики задолжали за новогодние праздники 21.03.2019 10:59

Пенсионерка украла 20 тысяч с банковской карты подруги в Калуге 21.03.2019 10:52

Магазин сгорел в среду ночью в Белоусово 21.03.2019 10:17

14 мигрантов за 5 месяцев прописала у себя жительница Малоярославецкого района 21.03.2019 09:58

25 осужденных стали дипломированными специалистами по одной из самых востребованных профессий 21.03.2019 09:18

Народные новости
1707 8
viacheslavfirsof
3828 8
Demarco
2593 20
Владимир Ивкин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

Переезд и открытие нового офиса Макснет для корпоративных клиентов в Калуге

Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Сам всё проверяю
 208
Газовщики приходят регулярно для проверок
 71
Никто ничего не проверяет
 401
У меня нет газового оборудования
 83
Всего проголосовало: 763
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

Ритуальные услуги в Нижнем Новгороде - деликатно, качественно, недорого

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.