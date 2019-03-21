Люди пострадали при пожаре под Сухиничами

21.03.2019 15:45 99

В четверг, 21 марта, около 11 часов утра на пульт спасателям поступило сообщения о пожаре в Сухиничском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелся жилой дом в деревне Живодовка. На место происшествия прибыло 4 человека и 1 единица техники.

Пожар ликвидировали. Есть пострадавшие. Тяжесть полученных ими травм не уточняется.

Фото: пресс-служба МЧС.