Заключенный повредил имущество колонии на 7 тысяч рублей

21.03.2019 11:31 341

Прокуратурой было установлено, что один из заключенных ИК-5, находясь в штрафном изоляторе, намеренно повредил оборудование в помещении.

Ущерб оценили в 7 тысяч рублей. Виновник отказался добровольно погасить задолженность. Поэтому сотрудниками прокуратуры было отправлено исковое заявление в суд.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 21 марта.

Фото: Pixabay.com.