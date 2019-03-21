39 работникам швейной фабрики задолжали за новогодние праздники

21.03.2019 10:59 53

Прокуратурой, по обращению гражданина, была проведена проверка на Людиновской швейной фабрике, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 марта.

В результате проверки было обнаружено, что 39 работникам предприятия не выплатили компенсацию за новогодние праздники. Общая сумма задолженности составила более 20 тысяч.

Руководителя предприятия обязали устранить нарушение. В отношении виновного должностного лица было возбуждено административное дело.

Фото: пресс-служба прокуратуры.