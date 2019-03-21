Пенсионерка украла 20 тысяч с банковской карты подруги в Калуге

21.03.2019 10:52 64

58-летняя жительница Калуги пришла в гости к подруге. Женщины выпили. Когда хозяйка квартиры уснула, гостья взяла ее банковскую карту.

Женщина знала пин-код от чужой карты, поэтому беспрепятственно сняла в ближайшем банкомате 20 тысяч. Затем вернулась в квартиру и удалила смс-оповещения с телефона потерпевшей.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 21 марта. Пожилой женщине грозит срок до 6 лет.

Фото: пресс-служба УМВД.