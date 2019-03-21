Магазин сгорел в среду ночью в Белоусово

21.03.2019 10:17 89

В среду, 20 марта, около 4 часов утра на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в Белоусово, сообщила пресс-служба МЧС. Загорелся торговый павильон по улице Гурьянова. На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушен, пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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