14 мигрантов за 5 месяцев прописала у себя жительница Малоярославецкого района

21.03.2019 09:58 113

50-летняя жительница Малоярославецкого района прописала у себя дома 14 мигрантов за 5 месяцев прошлого года.

Женщина регистрировала иностранцев за вознаграждение. Она рассказала полицейским, что испытывала материальные трудности.

По данному факту было заведено уголовное дело. Гражданке грозит до 3 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 21 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.