25 осужденных стали дипломированными специалистами по одной из самых востребованных профессий

21.03.2019 09:18 199

В исправительной колонии № 4 УФСИН России 25 осужденных прошли обучение по специальности «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Данные специалисты являются одними из наиболее востребованных в регионе.

Руководство учреждения считает, что полученная профессия поможет осужденным успешно трудоустроиться после освобождения и адаптироваться к жизни вне колонии, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 19 марта.

Фото: пресс-служба УФСИН.