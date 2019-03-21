25 осужденных стали дипломированными специалистами по одной из самых востребованных профессий

В исправительной колонии № 4 УФСИН России 25 осужденных прошли обучение по специальности «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Данные специалисты являются одними из наиболее востребованных в регионе.
Руководство учреждения считает, что полученная профессия поможет осужденным успешно трудоустроиться после освобождения и адаптироваться к жизни вне колонии, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 19 марта.
Фото: пресс-служба УФСИН.
|
39 работникам швейной фабрики задолжали за новогодние праздники 21.03.2019 10:59
Пенсионерка украла 20 тысяч с банковской карты подруги в Калуге 21.03.2019 10:52
Магазин сгорел в среду ночью в Белоусово 21.03.2019 10:17
Прокуратура обнаружила просроченные лекарства в здавпункте 21.03.2019 07:06
106 штрафов на 92 тысячи оплатила калужанка за один день 20.03.2019 20:55
Калужских школьников научат пользоваться световозвращателями 20.03.2019 19:28
Бешеную лису нашли в Дзержинском районе 20.03.2019 19:26
Прокуратура не нашла похоронных бюро в селах Жуковского района 20.03.2019 18:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: