Роспотребнадзор отчитался об итогах проверок детсадов и школ за прошлый год

21.03.2019 08:38 175

Всего за 2018 год под контролем Роспотребнадзора находилось 1072 детских и подростковых учреждений, без учета Обнинска.

Сотрудники ведомства считали количество детей, проверяли качество воды и питания, проводили замеры на микроклимат и освещенность.

Неудовлетворительных результатов исследований было менее 10% от общего количества, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 20 марта.

Было проверено 165 садов и 339 школ, составлено 173 административных протокола на общую сумму 882 тысячи рублей.

Фото: Pixabay.com.