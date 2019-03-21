Прокуратура обнаружила просроченные лекарства в здавпункте

21.03.2019 07:06 234

Прокуратура провела проверку в здравпункте изолятора временного содержания по Дзержинскому району, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.

В результате было выявлено, что помещение давно не используется. Были видны следы протечки кровли. Часть медикаментов пришла в негодность.

Также были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности, которые не были утилизированы должным образом и не были заменены новыми.

Руководителю ОМВД России по Дзержинскому району было внесено представление об устранении нарушений.

Фото: Pixabay.com