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Прокуратура обнаружила просроченные лекарства в здавпункте

21.03.2019 07:06 0 234
Прокуратура обнаружила просроченные лекарства в здавпункте

Прокуратура провела проверку в здравпункте изолятора временного содержания по Дзержинскому району, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.

В результате было выявлено, что помещение давно не используется. Были видны следы протечки кровли. Часть медикаментов пришла в негодность.

Также были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности, которые не были утилизированы должным образом и не были заменены новыми.

Руководителю ОМВД России по Дзержинскому району было внесено представление об устранении нарушений.

Фото: Pixabay.com


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