106 штрафов на 92 тысячи оплатила калужанка за один день

20.03.2019 20:55 149

Жительница Калуги задолжала 92 тысячи рублей по 106 штрафам. Большинство из них было за превышение скорости, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 20 марта.

Когда срок добровольного погашения задолженности прошел, приставы запретили ей выезд за границу. Оказалось, что как раз в это время гражданка собиралась в заграничную поездку.

Женщина самостоятельно явилась в отдел судебных приставов и на месте погасила всю задолженность.

Фото: пресс-служба УФССП.