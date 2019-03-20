106 штрафов на 92 тысячи оплатила калужанка за один день

Жительница Калуги задолжала 92 тысячи рублей по 106 штрафам. Большинство из них было за превышение скорости, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 20 марта.
Когда срок добровольного погашения задолженности прошел, приставы запретили ей выезд за границу. Оказалось, что как раз в это время гражданка собиралась в заграничную поездку.
Женщина самостоятельно явилась в отдел судебных приставов и на месте погасила всю задолженность.
Фото: пресс-служба УФССП.
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