Бешеная лиса была найдена в Дзержинском районе

20.03.2019 19:26 145

В деревне Редькино Дзержинского района была обнаружена мертвая лиса. Исследование головного мозга подтвердило бешенство, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области в среду, 20 марта.

Местных жителей просят принять меры к недопущению диких животных к стадам и животноводческим помещениям. Собак и кошек необходимо обязательно вакцинировать.

Если же животное начнет вести себя подозрительно, то его следует изолировать и вызвать ветврача.

Фото: Pixabay.com