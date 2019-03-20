Юная шахматистка из Обнинска заняла пятое место на первенстве ЦФО

20.03.2019 18:19 71

В Туле с 9 по 18 марта проходило личное первенство ЦФО по шахматам среди женщин. Всего на соревнование прибыло 24 участницы из 10 областей.

В состав участников входили опытные кандидаты в мастера и титулованные спортсменки.

Юная шахматистка СШОР «Квант» Анна Афонасьева заняла пятое место в первенстве, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска во вторник, 19 марта.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.