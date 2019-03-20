5 лет тюрьмы грозит мужчине за угон машины у приятеля

В Жукове 32-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Угонщика оперативно задержали сотрудники ГИБДД.
Оказалось, что машину угнал приятель заявителя. Мужчины вместе выпивали в гараже. Когда владелец автомобиля уснул, его знакомый взял ключи и поехал кататься.
Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 20 марта.
Фото: пресс-служба УМВД.
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