5 лет тюрьмы грозит мужчине за угон машины у приятеля

20.03.2019 17:43 101

В Жукове 32-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Угонщика оперативно задержали сотрудники ГИБДД.

Оказалось, что машину угнал приятель заявителя. Мужчины вместе выпивали в гараже. Когда владелец автомобиля уснул, его знакомый взял ключи и поехал кататься.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 20 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.