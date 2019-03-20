Контракты на 47 миллионов «не по форме» заключила обнинская больница

20.03.2019 17:03 173

Прокуратура Обнинска провела проверку ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.

Проверка выявила, что больница заключила 11 контрактов на сумму около 47 миллионов с нарушением законодательства. Договора не соответствуют типовой форме, утвержденной Минздравом.

Прокуратурой было внесено представление на имя главврача больницы и заведено административно дело в отношении бывшего руководителя контрактной службы Клинической больницы № 8.

Фото: пресс-служба прокуратуры.