Контракты на 47 миллионов «не по форме» заключила обнинская больница

Прокуратура Обнинска провела проверку ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.
Проверка выявила, что больница заключила 11 контрактов на сумму около 47 миллионов с нарушением законодательства. Договора не соответствуют типовой форме, утвержденной Минздравом.
Прокуратурой было внесено представление на имя главврача больницы и заведено административно дело в отношении бывшего руководителя контрактной службы Клинической больницы № 8.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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