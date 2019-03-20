Конкурс скворечников проходит в Калуге

20.03.2019 16:07 169

Национальный парк «Угра» объявил конкурс скворечников – «Дом для молодой семьи», сообщила на днях пресс-служба парка.

Все желающие могут построить и принести свой скворечник до 5 апреля включительно в визит-центр заповедника в Гостиных рядах.

Победителей определят 10 апреля. Им вручат призы и «Птичьи грамоты». Все скворечники будут вывешены на территории заповедника.

Фото: пресс-служба национального парка «Угра».