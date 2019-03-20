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Более 120 тысяч невыплаченной зарплаты взыскала прокуратура в Износковском районе

20.03.2019 15:31 0 56
Более 120 тысяч невыплаченной зарплаты взыскала прокуратура в Износковском районе

Прокуратура провела проверку предприятия ООО «Эковуд» в Износковском районе, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.

Было установлено, что 7 работникам предприятия не выплатили начисленную зарплату. Общая сумма задолженности составила более 120 тысяч.

Прокуратура постановила принудительно взыскать задолженные средства с предприятия. Деньги сотрудникам были выплачены. Директора компании оштрафовали на 10 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры.


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