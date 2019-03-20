Молодым супругам грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Молодую пару – 21-летнего мужчину и 20-летнюю женщину – задержали по подозрению в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 20 марта.
В ходе обыска дома у супругов были найдены и изъяты свертки. Экспертиза показала, что вещество в пакетах – наркотическая смесь, содержащая героин.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время расследования мужа и жену отправили в СИЗО.
Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД.
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