Молодым супругам грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

20.03.2019 13:02 294

Молодую пару – 21-летнего мужчину и 20-летнюю женщину – задержали по подозрению в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 20 марта.

В ходе обыска дома у супругов были найдены и изъяты свертки. Экспертиза показала, что вещество в пакетах – наркотическая смесь, содержащая героин.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время расследования мужа и жену отправили в СИЗО.

Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД.