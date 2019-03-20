Калужские потребители защищены на высоком уровне

Объединение потребителей России опубликовало рейтинг регионов по уровню защиты прав потребителей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 20 марта.
Эффективность работы служб ведомства в каждом из регионов оценивали по 9 категориям, включающим 49 показателей. Данные брали за прошлый год.
Калужская область вошла в десятку лидеров по показателям. Уровень защиты потребителей эксперты оценили как высокий.
Фото: pixaby.com.
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