Калужские потребители защищены на высоком уровне

20.03.2019 11:58 15

Объединение потребителей России опубликовало рейтинг регионов по уровню защиты прав потребителей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 20 марта. Эффективность работы служб ведомства в каждом из регионов оценивали по 9 категориям, включающим 49 показателей. Данные брали за прошлый год. Калужская область вошла в десятку лидеров по показателям. Уровень защиты потребителей эксперты оценили как высокий. Фото: pixaby.com.



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