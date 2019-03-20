Парень взял в банкомате забытые другим человеком деньги и пойдет под суд

20.03.2019 10:44 833

Жительница Жуковского района на днях решила обналичить крупную сумму денег - 95 тысяч рублей - через банкомат. Аппарат сработал с задержкой. Женщина забрала карту и ушла, не дождавшись выдачи средств.

После нее к банкомату подошла группа парней. Один из них заметил стопку денег в купюроприемнике. Молодой человек деньги забрал.

Сотрудники МВД по записям с видеокамеры разыскали молодого мужчину. Вину он полностью признал. Тем не менее парню предстоит явиться в суд, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 20 марта. Его привлекли к остветственности по статье "Кража".

Фото: пресс-служба УМВД.