Прививки от бешенства сделают бесплатно домашним питомцам на Правом

20.03.2019 10:23 170

Калужская городская ветеринарная станция проведет в субботу, 23 марта, бесплатную вакцинацию домашних животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Желающих привить своих любимцев будут ждать с 10 до 11 по адресу: сквер имени Баранова (улица 65 Лет Победы).

Можно заказать комплексную импортную или отечественную вакцину. Телефон для справок 40-20-15.

Фото: пресс-служба ГБУ КО «Калужская горветстанция».