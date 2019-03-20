Дачный дом сгорел под Козельском

20.03.2019 10:15 139

Во вторник, 19 марта, около 19:35 спасателям поступило сообщение о пожаре под Козельском, сообщила пресс-служба МЧС. В деревне Вырск загорелся дачный дом. На место происшествия прибыли 8 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен, жертв нет. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей