Нетрезвый покупатель украл телефон у продавца алкомаркета

19.03.2019 18:41 36

Продавец обнинского магазина алкогольной продукции заявил о пропаже сотового телефона, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 19 марта.

Торговец отвернулся, чтобы обслужить покупателя, а когда повернулся ни телефона, ни мужчины уже не было.

Полицейские выяснили, что сотовый взял местный житель, которого уже судили за подобное преступление.

Похититель признался, вернул телефон и заявил, что кражу совершил в нетрезвом виде. Ему грозит до 2 лет заключения.

Фото: УМВД.