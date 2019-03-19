Зараженные розы заставят уничтожить

19.03.2019 18:33 46

Зараженные вредителем — западным цветочным трипсом — розы обнаружили при контроле срезанных цветов в Боровском районе, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник, 29 марта.

Все цветы предпринимателю придется уничтожить. При этом способ избавления от цветов должен не навредить окружающей среде и не допустить распространение вредных насекомых. Розы уничтожать будут в присутствии специалиста.

Фото: pxhere.com