Людиновскую школу-интернат учебно сожгут

20.03.2019 08:00 200

В четверг, 21 марта, пройдут учения в Людиновской школе-интернате.

По легенде пожар начнется в спальне на 2 этаже жилого корпуса.

В учениях примут участие более 20 человек личного состава, 5 звеньев газодымозащитной службы, а также 6 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений города Калуги.

Во время тренировки отработают эвакуацию из здания, действия персонала при возгорании и взаимодействие различных служб.

Фото: МЧС.