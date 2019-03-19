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Почти 350 тонн киви завезли в область с начала года

19.03.2019 21:15 0 119
Почти 350 тонн киви завезли в область с начала года

348 тонн свежих киви привезли в Калужскую область из Ирана с начала года, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник, 19 марта.

В 20 случаях на плодах нашли тутовую щитовку, но это не помешало ввезти полезные плоды в региона.

Киви ценится из-за большого содержания в них витамина С. Они так же богаты витаминами А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, D, РР, К1, фосфором, марганцем, кальцием, калием, железом, магнием, цинком. Не говоря уже об углеводах, клетчатке, белках, дисахаридах, жирах.

Фото: pxhere.com


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