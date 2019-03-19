Женщина украла деньги с карты незнакомого мужчины

19.03.2019 18:03 99

Житель Товарково решил сдать в банк неиспользуемую кредитку и обнаружил, что на ней долг в 8 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 19 марта.

Оказалось, что карта была привязана к номеру телефон, которым пострадавший долго не пользовался. Мобильный оператор передал этот номер другому абоненту — калужанке. Женщина обнаружила, что новая симка привязана к чужому счету и стала оплачивать с кредитки свой телефон и пополнять свой счет.

Даму задержали, она во всем призналась. За кражу ей грозит до 6 лет.

Фото:pxhere.com