Полсотни мелких и два крупных ДТП произошли в области за день

19.03.2019 18:47 29

За понедельник, 18 марта, в Калужской области произошло 2 ДТП в которых пострадали 3 человека.

Инспекторы ДПС также зарегистрировали 51 аварию с материальным ущербом.

За день сотрудники ГИБДД оштрафовали 4448 нарушителей. Из них 9 водителей были пьяны, 2 выехали на полосу встречного движения 14 — перевозили детей не по правилам, 47 пешеходов нарушили ПДД при переходе дороги, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.