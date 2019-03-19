Полсотни мелких и два крупных ДТП произошли в области за день

За понедельник, 18 марта, в Калужской области произошло 2 ДТП в которых пострадали 3 человека.
Инспекторы ДПС также зарегистрировали 51 аварию с материальным ущербом.
За день сотрудники ГИБДД оштрафовали 4448 нарушителей. Из них 9 водителей были пьяны, 2 выехали на полосу встречного движения 14 — перевозили детей не по правилам, 47 пешеходов нарушили ПДД при переходе дороги, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
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