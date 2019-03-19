Девятиклассники не смогли побеседовать с учителями о тексте

19.03.2019 17:40 149

Почти 7% девятиклассников не смогли выдержать испытание по русскому языку, которая станет допуском к ОГЭ, сообщил министр образования и науки области Александр Аникеев во вторник, 19 марта.

По условиям задания, школьники должны были прочитать текст, пересказать его, выразив свое мнение и ответить на вопросы комиссии.

- Главная проблема в том, что не смогли выстроить диалог с педагогом, - поделился Аникеев. - Есть проблема в том, что бы выразить отношение к тексту, отреферировать его, выразить главную мысль и ответить на вопросы.

У школьников еще есть шанс пройти испытание. Каждый сможет попробовать трижды.

Испытание по русскому языку проводится в регионе впервые.

Фото: «Интерфакс-Центр».