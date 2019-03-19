«Восьмерка» будет работать без кондуктора

19.03.2019 17:34 152

Со среды, 20 марта, троллейбус №8 начнет работать без кондукторов. Платить в рогатом автобусе будут водителям при входе. В таком тестовом режиме электротранспорт проработает месяц, после этого будет принято решение оставлять ли новую схему, сообщается в официальной группе МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса " Фото: УКТ



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей