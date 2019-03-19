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«Восьмерка» будет работать без кондуктора

19.03.2019 17:34 0 152
«Восьмерка» будет работать без кондуктора

Со среды, 20 марта, троллейбус №8 начнет работать без кондукторов.

Платить в рогатом автобусе будут водителям при входе.

В таком тестовом режиме электротранспорт проработает месяц, после этого будет принято решение оставлять ли новую схему, сообщается в официальной группе МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса "

Фото: УКТ


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