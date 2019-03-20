Кировские предприятия с нарушениями использовали опасные объекты

20.03.2019 06:28 112

На нескольких кировских предприятиях использовались опасные производственные объекты: сеть газопотребления; оборудование, работающее под избыточным давлением; оборудование, используемое для расплава металлов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 19 марта.

При этом за объектами не следили, текущий ремонт не проводили. Одна организация даже использовала объект без лицензии.

Должностных лиц предприятий оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч.