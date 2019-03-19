Пропаганда зацепинга запрещена по требованию прокуратуры

19.03.2019 17:15 132

Прокуратура Мосальского района обнаружила на одном из сайтов видео с пропагандой зацепинга, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 19 марта. Ролик был в свободном доступе и нарушал закон о защите детей от негативной информации. По иску прокуратуры суд запретил дальнейшее распространение видео.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей