Ока за сутки поднялась всего на 1 см

19.03.2019 16:58 155

Ока с понедельника по вторник, 19 марта, поднялась на 1 см, уровень реки на 174 см ниже нуля гидропоста и почти на 15 метров ниже опасной отметки.

Жиздра и вовсе «мелеет» - уровень снизился на 2 см.

Протва очистилась ото льда и поднялась на 4 см за сутки.

Угра еще не вскрылась, лед тает на месте, а уровень реки вырос на 2 см.

На закрытых водоемах толщина льда достигает 35 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области