Житель Обнинска в пьяном угаре пытался зарезать отца и брата

19.03.2019 16:00 171

22-летний житель Обнинска был дома и был нетрезв, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 19 марта.

Он по незначительному поводу поругался с братом, схватил нож и ударил родственника 7 раз. На шум пришел отец, который помешал добить мужчину. Но родитель и сам получил два удара ножом в живот. Дебошира остановили мать и второй брат.

Молодому человеку за попытку убить двоих грозит до 20 лет.

Фото: pixaby.com.