Наркопритон прикрыли в Малоярославецком районе

19.03.2019 15:34 170

28-летний наркоман регулярно предоставлял свое жилье для потребления дурмана другими наркозависимыми, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 19 марта.

Когда на квартиру прибыли полицейские, там находились четыре человека в наркотическом опьянении. Также при осмотре помещения найдены шприцы и приспособления для потребления зелья.

Наркоман находится под подпиской о невыезде. За создание притона ему грозит до 4 лет заключения.

Фото: pxhere.com