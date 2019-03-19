Заключенные нашили почти на 43 миллиона за год

19.03.2019 09:59 296

Швейный цех в женской колонии нашил продукции почти на 43 миллиона рублей за 2018 год, сообщила пресс-служба управления ФСИН в понедельник, 18 марта.

В цеху трудятся около 190 заключенных. Они за год выпустили боле 60 000 изделий: спецодежду, постельные принадлежности, кухонную утварь.

В колонии также шьют костюмы для охотников и рыболовов.