Баня сгорела, человек пострадал в Юхновском районе

В ночь на вторник, 19 марта, в деревне Плоское Юхновского района загорелась баня.
Спасателей вызвали на место ЧП примерно в полночь. Здание тушили 6 человек, но судя по оперативным фото баня выгорела дотла.
В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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