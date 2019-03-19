Баня сгорела, человек пострадал в Юхновском районе

19.03.2019 09:24 195

В ночь на вторник, 19 марта, в деревне Плоское Юхновского района загорелась баня.

Спасателей вызвали на место ЧП примерно в полночь. Здание тушили 6 человек, но судя по оперативным фото баня выгорела дотла.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.