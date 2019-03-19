Техосмотр в тарусской организации проводил непрофессионал

19.03.2019 08:52 8

В тарусском ООО «Монисто» есть дипломированный эксперт по техническому осмотру, но авто почему-то проверял человек без документа о квалификации, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 18 марта.

Диагностические карты подписывал человек, у которого нет квалификации техэксперта.

Свидетельств о проверке оборудования ООО не предоставило.

Техосмотры проводились дольше положенного.

От директора предприятия потребовали устранить нарушения.