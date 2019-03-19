Пригороды Калуги вновь оставят без электричества

Плановые отключения электроэнергии пройдут в пригородах Калуги во вторник, 19 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 08:30 до 17:00 электричества не будет на:
ул.Советская 75.
С 09:00 до 19:00 свет отключат в:
Богдановка (частично);
Кременево (частично);
Гриднево (частично);
Хотисино (частично);
Бутырки (частично);
Ильинка (частично);
Грабцево (частично);
Усадье (частично);
СТ «Снабженец» (частично);
Турынино(частично);
Сивково (частично);
Верховая (частично).
С 09:00 до 17:00 без энергии останутся:
Ахлебинино (частично);
Боково (частично);
Рождественно (частично);
Петропавлово (частично);
Ломохино (частично);
Косьмово (частично);
Горки (частично).
С 10:00 до 12:00 лановые работы пройдут в:
Елизаветинка (частично);
Сушки (частично);
Андреевское (частично).
С 13:00 до 14:00 электричество отключат в:
Тинино (частично);
Пучково (частично);
Некрасово (частично);
Секиотово (частично);
Ромодановские дворики (частично);
Можайка (частично).
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