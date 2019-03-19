Пригороды Калуги вновь оставят без электричества

19.03.2019 08:23 68

Плановые отключения электроэнергии пройдут в пригородах Калуги во вторник, 19 марта, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 08:30 до 17:00 электричества не будет на:

ул.Советская 75.

С 09:00 до 19:00 свет отключат в:

Богдановка (частично);

Кременево (частично);

Гриднево (частично);

Хотисино (частично);

Бутырки (частично);

Ильинка (частично);

Грабцево (частично);

Усадье (частично);

СТ «Снабженец» (частично);

Турынино(частично);

Сивково (частично);

Верховая (частично).

С 09:00 до 17:00 без энергии останутся:

Ахлебинино (частично);

Боково (частично);

Рождественно (частично);

Петропавлово (частично);

Ломохино (частично);

Косьмово (частично);

Горки (частично).

С 10:00 до 12:00 лановые работы пройдут в:

Елизаветинка (частично);

Сушки (частично);

Андреевское (частично).

С 13:00 до 14:00 электричество отключат в: