Два снаряда обезвредили в Юхновском районе

19.03.2019 08:00 75

Саперы один раз выезжали на разминирование боеприпасов, сохранившихся со времен великой Отечественной войны в понедельник, 18 марта. У деревни Бардино Юхновского района нашли два артиллерийских снаряда калибром 45 мм, которые спасатели обезвредили, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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