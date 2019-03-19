Пожилая женщина неоднократно присваивала деньги работодателя

19.03.2019 07:05 184

59-летняя жительница Жуковского района несколько раз присваивала и тратила деньги работодателя на свои нужды, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 марта.

Она несколько раз подделывала зарплатную ведомость, указывала в ней, что деньги выданы другому работнику, подделывала его подпись и забирала средства себе. В итоге обманула фирму на 14 тысяч.

Также дама допустила разведение костра на территории организации, была за это оштрафована на 6 тысяч, а заплатила штраф из средств ООО, а не из личных.

Она же договорилась с третьим лицом об уборке территории, изготовила поддельный акт о выполнении работ, часть денег отдала подрядчику, а 18 тысяч забрала себе.