Калужские лучники завоевали 6 золотых медалей на троих

18.03.2019 20:34 116

Калужские лучники привезли 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль с чемпионата России по ачери-биатлону.

Соревнования проходили в Златоусте с 8 по 17 марта.

Владислав Кирютин занял три первых места: в гонке, масстарте и спринте. Он же стал вторым в персьюте.

Валентина Линкова получила золото в гонке и персьюте, серебро в спринте и бронзу в масстарте.

Анастасия Козлова стала лучшей в масстарте, сообщило министерство спорта Калужской области.