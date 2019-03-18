В пяти ДТП за выходные пострадали 6 человек

18.03.2019 19:00 158

За субботу-воскресенье, 16-17 марта на территории области произошло 5 ДТП в которых пострадали 6 человек, в том числе двое 16-летних подростков. За это же время инспекторы зарегистрировали 96 аварий с материальным ущербом.

За два дня на дорогах области выявлено 868 нарушений правил дорожного движения, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди нарушителей 26 водителей в состоянии опьянения, 34 - неправильно перевозили детей. 6 — выехали на «встречку». 127 пешеходов нарушили правила перехода улиц.