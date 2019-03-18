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Главбух присвоила 28 тысяч малоярославецкого МУПа

18.03.2019 17:13 0 14
Главбух присвоила 28 тысяч малоярославецкого МУПа

Главного бухгалтера МУП «Малоярославецстройзаказчик» подозревают в присвоении денег предприятия, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в понедельник, 18 марта.

По версии следователей женщина вносила ложные сведения в программу 1С бухгалтерия и присваивала деньги МУПа.

Пока найдено 4 эпизода. В общей сумме женщина прсвоила 28 тысяч.


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