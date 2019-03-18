Автомобиль сгорел в гараже в Калуге

18.03.2019 17:01 66

Машина загорелась в гараже на калужской улице Спартака в понедельник, 18 марта. Пожар начался в 7:27. Судя по оперативным фото, у автомобиля сгорели все горючие части конструкции. Тушить полыхающую машину прибыли 6 спасателей на двух спецавтомобилях. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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