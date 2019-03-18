Грибоводу дали условный срок за взятку полицейскому

18.03.2019 16:33 121

Житель Московской области попытался откупиться от калужской полицейского взяткой в 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 18 марта.

В октябре прошлого года на грибоводческом предприятии, принадлежащем мужчине полицейские обнаружили работников-мигрантов без разрешения на труд. Чтобы избежать ответственности за нелегалов предприниматель предложил полицейскому деньги, но тот сообщил руководству и получил взятку под контролем оперативников.

Грибовод получил год условно и штраф в двукратном размере взятки.