Сайты по продаже документов заблокировали из-за прокуратуры

18.03.2019 15:20 179

Прокуратура Бабынинского района обнаружила в Интернете сайты на которых была информация о продаже документов о высшем среднем и общем образованиях и справки о доходах 2 — НДФЛ, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 18 марта.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил запретить информацию на двух сайтах. Убрали ли они незаконные данные или сайты просто заблокировали не уточняется.