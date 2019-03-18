Бывшего главу администрации района заставили заплатить за квартиру для родственников

18.03.2019 14:39 719

Бывший глава администрации Малоярославецкого района передал родственникам трехкомнатную квартиру, хотя они не были малоимущими, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 18 марта.

В очереди на жилье они также не стояли.

Уголовное дело на чиновника не завели из-за истечения сроков давности. А вот заплатить за квартиру заставили через суд. Экс-глава выплатил в бюджет 700 тысяч рублей.