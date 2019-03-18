Житель Подмосковья ограбил дом и выпил в нем спиртное

18.03.2019 13:33 224

Житель Московской области пьянствовал у приятеля в Подмосковье на границе с Калужской областью, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 18 марта.

Когда спиртное закончилось, мужчина вышел «на дело». Чтобы поправить материальное положение он решил что-нибудь украсть. Быстро дошел до Калужской области и увидел частный дом. Нетрезвый вор вскрыл окно на первом этаже, внутри он нашел и выпил банку пива и полбутылки водки и похитив различное имущество ушел.

Через несколько часов вор вернулся и вынес из гаража генератор. Его заметили соседи и вызвали полицию.

Хозяева дома оценили стоимость награбленного в 60 тысяч.